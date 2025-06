Donnarumma aria di divorzio col Psg In Italia solo il Napoli potrebbe permetterselo Repubblica

L’orizzonte di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain si fa sempre più incerto. Con un anno di contratto residuo e un rapporto ormai in crisi, il portiere italiano potrebbe presto tornare a calcare i campi del nostro paese. Secondo Repubblica, solo il Napoli ha le risorse e la volontà per riportarlo in Italia. Ma quali sono le prospettive di questo possibile ritorno? Scopriamolo insieme.

Tra Donnarumma e il Psg c’è aria di divorzio. Le parti sono lontane da un’intesa, persino da un dialogo. Il tempo stringe, ha ancora un anno di contratto. E nel suo futuro potrebbe esserci anche il ritorno in Italia. Repubblica scrive che l’unico club che potrebbe permetterselo è il Napoli. Scrive Repubblica: Donnarumma piace a tutti, ma pochi possono permettersi ingaggio, 12 milioni, e cartellino, 40 milioni nonostante il contratto scada fra un anno. Chi potrebbe tentare il colpo è il Manchester City. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Donnarumma, aria di divorzio col Psg. In Italia solo il Napoli potrebbe permetterselo (Repubblica)

In questa notizia si parla di: Donnarumma Potrebbe Repubblica Aria

Cosa è successo a Donnarumma in faccia, perché ha una cicatrice che potrebbe non andare più via - La cicatrice di Donnarumma, frutto di un infortunio in campo, non è solo un segno fisico, ma un simbolo della resilienza degli sportivi.

#Donnarumma verso il divorzio con il #Psg. E’ tentato dalla Premier e butta un occhio all’Italia dove, forse, solo il #Napoli in questo momento si può permettere un investimento da 40 milioni di euro di cartellino e 12 netti di stipendio (#Repubblica) Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Repubblica - Donnarumma tentato dalla Premier e dalla Serie A, aria di divorzio con il PSG: il Manchester City osserva, l’Italia spera, Napoli unica opzione concreta; Calciomercato, Donnarumma tentato da Premier e serie A: aria di divorzio con il Psg; Donnarumma, aria di divorzio col Psg. In Italia solo il Napoli potrebbe permetterselo (Repubblica).

Donnarumma, aria di divorzio col Psg. In Italia solo il Napoli potrebbe permetterselo (Repubblica) - Donnarumma costa 40 milioni, nonostante il contratto scada tra un anno, e ne guadagna 12.

Donnarumma tentato da Premier e serie A: aria di divorzio con il Psg - Il portiere non ha ancora rinnovato e i francesi fanno la corte a Chevalier.

Donnarumma-PSG verso l'addio. È tentato da Premier e Serie A, chi può permettersi il suo ingaggio? - `Non è il momento di parlarne`, `Ci siederemo attorno a un tavolo con il PSG e parleremo`, `Priorità al PSG, ma sono aperto a tutto`.