Donnarumma a Plizzari | Quelle pagliacciate non le fare Ascolta me lo dico per la tua carriera

In un mondo del calcio dove le emozioni sono alle stelle, le parole di Alfredo Donnarumma risuonano come un monito per il giovane Plizzari. La passione e la professionalità devono sempre prevalere, specialmente in momenti cruciali come i playoff di Serie C. Ma cosa ha spinto il veterano a intervenire così duramente? Continua a leggere per scoprire il retroscena di questa scena che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori.

Alfredo Donnarumma subito dopo Pescara-Ternana valida per i playoff di Serie C vinti dalla squadra di Baldini, si √® avvicinato al portiere Plizzari ed esplode: "Quelle pagliacciate non si fanno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

