Donna muore in ospedale dopo un intervento di liposuzione | indagati i medici sequestrata la clinica privata

Una tragica vicenda scuote Roma: una donna di 47 anni perde la vita al Policlinico Umberto I dopo un intervento di liposuzione presso una clinica privata. Indagini e sequestri sono in corso per chiarire le responsabilità dei medici coinvolti. Un dramma che solleva interrogativi sulla sicurezza delle procedure estetiche e sulla tutela dei pazienti, evidenziando l’urgenza di norme più stringenti in questo settore delicato.

Una 47enne è morta al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, dopo essere stata trasporta da un'autoambulanza privata che l'aveva soccorsa in uno studio di medicina.

Cosa riportano altre fonti

