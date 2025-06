Donna muore durante liposuzione in studio non autorizzato a Roma

Una tragedia scuote Roma: una donna di 47 anni perde la vita durante un intervento di liposuzione in uno studio non autorizzato, gestito da oltre 13 anni senza licenza valida. La struttura, situata a Torrevecchia e gestita dal medico Jose Lizarraga Picciotti, operava illegalmente, mettendo a rischio la vita dei pazienti. Un episodio che solleva gravi interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle normative sanitarie. È fondamentale approfondire questa vicenda per garantire che nulla di simile possa ripetersi.

Era sprovvisto di autorizzazione da 13 anni lo studio chirurgico di Roma dove una donna di 47 anni è stata colta da malore, morendo alcune ore dopo, nel corso di un intervento di liposuzione. La struttura aveva ottenuto l'ultima autorizzazione valida, della durata di cinque anni, nel 2007. In base a quanto si apprende il titolare della struttura, un appartamento in zona Torrevecchia, era gestito da Jose Lizarraga Picciotti, un medico cittadino peruviano di 65 anni finito nel registro degli indagati assieme all'anestesista e una infermiera. Picciotti ha precedenti per lesioni riguardo ad interventi avvenuti nel 2006 e nel 2018: è stato denunciato da pazienti che si erano sottoposte a liposuzione e interventi di chirurgia estetica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donna muore durante liposuzione in studio non autorizzato a Roma

