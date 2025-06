Donna muore dopo liposuzione in studio privato a Roma | indaga la polizia

Una donna di 47 anni ha perso la vita dopo un intervento di liposuzione presso uno studio privato a Roma, suscitando sconcerto e preoccupazione. Trasportata d'urgenza al Policlinico Umberto I, è deceduta poco dopo il malore che l'ha colpita durante l'intervento. La polizia sta indagando sulla vicenda per chiarire le cause di questa tragedia, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle procedure estetiche in ambienti non ospedalieri. Restate aggiornati per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

E' morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo aver avuto un malore in seguito ad un intervento di liposuzione in uno studio privato. Vittima una donna di 47 anni originaria dell'Ecuador trasportata d'urgenza nel nosocomio romano nella notte tra domenica e lunedì. Sulla vicenda indaga la polizia. Lo studio medico dove la donna è stata sottoposta all'intervento di chirurgia estetica si trova in zona Torrevecchia alla periferia di Roma. A quanto ricostruito la 47enne si era sottoposta nel pomeriggio di domenica alla liposuzione ma l'intervento è stato interrotto a causa di una sopraggiunta complicazione.

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione: l'intervento in uno studio privato a Primavalle - Tragedia a Roma: una donna di 47 anni perde la vita dopo un intervento di liposuzione in uno studio privato a Primavalle.

