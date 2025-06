Donna muore a Roma dopo un intervento di liposuzione | indagati tre medici di un ambulatorio privato

Una tragedia scuote Roma: una donna di 47 anni, originaria dell’Ecuador, perde la vita dopo un intervento di liposuzione in un ambulatorio privato. Trasportata d’urgenza all’ospedale Umberto Primo, le circostanze stanno ora emergendo, mentre tre medici sono stati indagati. Un caso che solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza e la regolamentazione delle procedure estetiche. La procura ha aperto un’indagine per fare luce su questa drammatica vicenda.

Una donna di 47 anni, originaria dell’Equador, è morta nella notte tra domenica e lunedì nell’ospedale Umberto Primo di Roma dove era stata trasportata poco prima da un ambulatorio privato. La 47enne si era sottoposta ad un intervento di liposuzione. Secondo quanto ricostruito, la donna è arrivata alle 20:10 al policlinico romano a bordo di una ambulanza privata mentre uno dei sanitari sul mezzo le praticava manovre di rianimazione. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di inchiesta (coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco) in cui compaiono i nomi del medico che ha effettuato l’intervento(Jose Lizzaraga Picciotti), di un anestesista e di un infermiere indagati per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Donna muore a Roma dopo un intervento di liposuzione: indagati tre medici di un ambulatorio privato

