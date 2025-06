Donna morta carbonizzata in casa del figlio | Prodotti infiammabili vicino al cadavere

Una scena inquietante si svela a Brindisi, dove una donna è stata trovata morta e carbonizzata nella casa del figlio, circondata da sostanze infiammabili che potrebbero aver accelerato la distruzione del corpo. L'indagine si concentra ora sull'origine dell'incendio e sulle ragioni dietro questa tragica vicenda, mentre gli investigatori cercano di fare luce su un caso che scuote la comunità e pone nuove domande sulla sicurezza e la volontà dietro questa tragedia.

BRINDISI – Nella zona in cui giaceva il cadavere carbonizzato sono state trovate varie sostanze chimiche infiammabili, che avrebbero contribuito alla distruzione del corpo. Il focus scientifico sull'origine e sulla propagazione dell'incendio è stato il tema di maggior interesse dell'udienza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Donna morta carbonizzata in casa del figlio: "Prodotti infiammabili vicino al cadavere"

