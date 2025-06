Donna morta a Roma dopo un malore durante la liposuzione in uno studio di Primavalle 3 indagati per omicidio

Una tragedia scuote Roma: una donna perde la vita durante un intervento di liposuzione in uno studio di Primavalle, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone per omicidio. Un episodio che solleva profonde domande sulla sicurezza e sulla responsabilità nelle procedure estetiche. La comunità si chiede quale sia davvero il limite tra cura e rischio, mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica vicenda.

Una donna è morta a Roma dopo aver accusato un malore durante un intervento di liposuzione in uno studio a Primavalle: 3 indagati per omicidio.

