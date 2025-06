Donna morsa dal suo cane al volto e al braccio | trasportata con l' elisoccorso del Maggiore

Un drammatico incidente scuote Reggiolo: una donna di 40 anni è stata morsa dal suo stesso cane al volto, al seno e al braccio, in un episodio che ha richiesto l'intervento tempestivo dell'elisoccorso. L'emergenza si è svolta nel tardo pomeriggio di lunedì 9 giugno, evidenziando la pericolosità degli animali domestici e l'importanza di una pronta assistenza medica. Sul luogo sono accorsi i soccorritori per garantire le cure più immediate e salvaguardare la sua vita.

Una donna è stata morsa dal proprio cane al volto, al seno e al braccio. L'episodio è avvenuto a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di lunedì 9 giugno. La 40enne è stata soccorsa dall'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Donna morsa dal suo cane al volto e al braccio: trasportata con l'elisoccorso del Maggiore

