Donna cade da cavallo soccorsa d' urgenza con l' eliambulanza

Una scena di emergenza al maneggio di Canino ha scosso la tranquillità del mattino: una donna di circa 60 anni è caduta da cavallo, richiedendo l’intervento immediato dell’eliambulanza. L’incidente, avvenuto martedì 10 giugno durante un’attività equestre, ha sollevato interrogativi sulle cause esatte dell’accaduto. La sua condizione resta sotto osservazione mentre i soccorritori lavorano per chiarire l’accaduto e garantire le migliori cure.

