donna accoltella uomo in corso cairoli

Un pomeriggio di terrore ha sconvolto Corso Cairoli a Foggia, dove una donna ha aggredito un uomo con un'arma da taglio, lasciando la comunità sgomenta. Attimi di paura e tensione hanno coinvolto i presenti, mentre le forze dell’ordine indagano sulle motivazioni di questo violento episodio. La vicenda resta sotto stretta osservazione e aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 giugno, in Corso Cairoli a Foggia, a poche decine di metri da Piazza XX Settembre. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, un anziano signore è stato accoltellato da una donna, che gli ha provocato ferite d'arma.