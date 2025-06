donazione di 50mila euro per restaurare il trabaccolo

Cesenatico si prepara a riscoprire il suo patrimonio marittimo grazie a un gesto di grande generosità. La società Glamping Cesenatico di Terzo e Lorenzo Martinetti ha annunciato un contributo di 50mila euro per il restauro del Trabaccolo “Giovanni Pascoli”, rafforzando il legame tra impresa e comunità. Un investimento che dimostra come passione e impegno possano riportare alla luce le antiche tradizioni marinare della città, rendendo omaggio alla sua storia.

Cesenatico, 10 giugno 2025 – La società Glamping Cesenatico di Terzo e Lorenzo Martinetti sostiene il restauro del Trabaccolo “Giovanni Pascoli” con un investimento di 50mila euro, coprendo la raccolta fondi lanciata dall’amministrazione comunale attraverso l’Art Bonus. L’azienda titolare del Cesenatico Camping Village, del Pineta Village e di tre stabilimenti balneari, da sempre molto legata alla città, sostiene la riqualificazione della nave ammiraglia del Museo della Marineria e in base all’Art Bonus avrà un credito di imposta pari al 65 per cento dell’importo donato. Il trabaccolo da trasporto “Giovanni Pascoli” è uno degli ultimi velieri dell’Adriatico, una barca che fu utilizzata per il cabotaggio di merci di ogni tipo da una sponda all’altra dell’Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it