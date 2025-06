donald trump torna ad attaccare greta thunberg

Donald Trump torna a scagliarsi contro Greta Thunberg, questa volta insinuando che la giovane attivista sia solo una “persona giovane e arrabbiata” e suggerendole di seguire un corso di gestione della rabbia. Un commento che riaccende il dibattito sulla sua posizione nei confronti delle giovani voci ambientaliste e sulla sua capacità di mantenere un tono costruttivo nel confronto pubblico. Ma cosa c’è dietro queste parole?

Le ha suggerito di seguire un corso di gestione rabbia. Il Presidente USA, Donald Trump torna ad attaccare Greta Thunber celebre attivista. Quest’ultima è stata fermata dall’esercito di Israele con la nave che aveva aiuti umanitari, diretti a Gaza. Trump, che non ha mai avuto stima nei confronti dell’attivista l’ha definita «strana» e poi ha aggiunto: «È una persona giovane e arrabbiata. Non so se sia vera rabbia. È difficile da credere, in realtà, ma ho visto cosa è successo. Lei è sicuramente diversa». Aggiungendo poi la sua «raccomandazione principale». E poi che: «frequenti un corso di gestione della rabbia». 🔗 Leggi su 361magazine.com