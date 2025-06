Dompé Comitato Leonardo | Le Pmi investano in tecnologia soltanto così si conquistano i mercati esteri

Il Comitato Leonardo promuove con entusiasmo l’innovazione tecnologica italiana, fondamentale per conquistare i mercati globali. La giornata al Kilometro Rosso di Bergamo, con il patrocinio del viceministro Valentino Valentini e le eccellenze del campus, mira a valorizzare le PMI che investono in tecnologia. Solo attraverso questa spinta all’innovazione si può rafforzare la presenza internazionale e far brillare il nostro made in Italy nel mondo.

Far conoscere e valorizzare l’innovazione tecnologica italiana, sempre più apprezzata a livello internazionale. Questo l’obiettivo della giornata che il Comitato Leonardo ha organizzato al Kilometro Rosso Innovation District di Bergamo, alla presenza del viceministro Valentino Valentini e di alcune tra le 82 realtà residenti del campus, diventato un punto di riferimento nel panorama internazionale della ricerca e del trasferimento tecnologico. La presenza del viceministro delle Imprese e del Made in Italy è stata l’occasione, infatti, per toccare con mano l’attività svolta da Brembo, dall’Istituto Mario Negri, dal JOiiNT LAB, il laboratorio congiunto tra IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) e Consorzio Intellimech. 🔗 Leggi su Ildenaro.it