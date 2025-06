Domhnall Gleeson spregevole in Echo Valley | I film di qualità non dovrebbero mai essere facili

Domhnall Gleeson si supera nel ruolo di un antagonista complesso e affascinante in Echo Valley, un film che dimostra come le sfide narrative rendano il cinema davvero grande. La nostra intervista esclusiva ci svela i segreti di questa performance intensa, dove l’attore ci confida: "A volte le cose complicate sono le migliori". Scopriamo insieme come Gleeson riesca a trasformare la malvagità in arte e perché, a volte, le storie più oscure siano anche le più affascinanti.

La nostra video intervista all'attore, protagonista del lungometraggio Apple TV+. E ci dice: "A volte le cose complicate sono le migliori". Che Domhnall Gleeson ci sapesse fare con i cattivi lo sapevamo fin dai tempi di Star Wars - Il Risveglio della Forza, nel quale interpretava lo spietato Generale Hux, votato all'Impero. Tuttavia, non lo avevamo mai visto tanto malvagio come in Echo Valley di Michael Pearce, e scritto da Brad Ingelsby. Il film, arrivato su Apple TV+, racconta di Kate e Claire - Julianne Moore e Sydney Sweeney - mamma e figlia dalla relazione, potremmo dire, complicata: Kate gestisce una fattoria come istruttrice di equitazione, mentre Claire, con problemi di droga, è incastrata in una relazione tossica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Domhnall Gleeson, spregevole in Echo Valley: “I film di qualità non dovrebbero mai essere facili”

In questa notizia si parla di: Domhnall Gleeson Echo Valley

The Paper, spin-off de The Office con Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore in un nuovo format narrativo - Peacock ha svelato il titolo della nuova serie spinoff di The Office: "The Paper", che vede protagonisti Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore.

Ne parlano su altre fonti

Echo Valley; Echo Valley, il trailer del nuovo thriller con Julianne Moore, Sydney Sweeney e Domhnall Gleeson; Echo Valley, con Julianne Moore e Sydney Sweeney.

Echo Valley - Julianne Moore, Sydney Sweeney e Domhnall Gleeson sono i protagonisti del thriller drammatico ed emotivo di Apple TV+.

Movie Review – Echo Valley (2025) - Starring Julianne Moore, Sydney Sweeney, Domhnall Gleeson, Kyle MacLachlan, Fiona Shaw, Edmund Donovan, Rebecca Creskoff, Audrey Grace Marshall, and Stella Chivee.

Echo Valley, con Julianne Moore e Sydney Sweeney - È in arrivo il thriller con Julianne Moore, Sydney Sweeney, Domhnall Gleeson, Kyle MacLachlan e Fiona Shaw, che racconta di una madre che fatica a riappacificarsi con la figlia ribelle quando questa s ...