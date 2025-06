Domenico Sepe e l’eco della bellezza eterna alla serata conclusiva del Festival Internazionale del Cinema di Pompei

Domenico Sepe e l’eco della bellezza eterna hanno illuminato la serata conclusiva del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, un evento che ha celebrato non solo il cinema, ma anche la storia, la cultura e l’identità di una città che risorge dalle sue ceneri. In questa cornice magica, tra ricordi e speranze, il festival ha restituito un messaggio di rinascita e di arte senza tempo. Un’occasione imperdibile per riscoprire il patrimonio culturale di Pompei e il suo spirito indomito.

Nel cuore della città che fu sepolta dal fuoco e ora risorge attraverso la memoria e la cultura, la serata conclusiva della prima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei si è fatta epifania di bellezza, arte e identità. Diretto da Enrico Vanzina e voluto con passione da Annarita Borelli, il festival ha restituito

