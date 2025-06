Domenico Iannacone | Voglio evitare la Tv omologata spero che la Rai tenga accesa questa fiammella

Domenico Iannacone si presenta come un faro di indipendenza in un panorama televisivo sempre più omologato, sperando che la Rai tenga viva quella fiammella di autenticità. Attraverso una riflessione sulla sua amata Rai3 e sulla situazione complessiva della tv pubblica, il giornalista denuncia un’epoca di “appiattimento”. Un invito a riscoprire valori originali e a sfidare l’omologazione, perché il cambiamento può partire proprio dalla nostra televisione.

Domenico Iannacone racconta a Fanpage la nuova stagione di Che ci faccio qui. Il giornalista fa una panoramica sulla realtà televisiva contemporanea, sullo stato della sua Rai3 "annacquata" e della Rai tutta: "Vive una stagione di appiattimento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un Alieno in Patria, stasera su RaiTre con Peter Gomez: tra gli ospiti Sigfrido Ranucci, Domenico Iannacone, Francesco Giubilei - Sabato 17 maggio alle 20:15, su Rai 3, torna "Un alieno in patria", il programma condotto da Peter Gomez.

Ha fatto bene Stefania Sandrelli a sottolineare l'attimo fuggente riservato a Domenico Iannacone ieri sera a Un alieno in patria: voglio dire, fanno parlare Giubilei per fargli ripetere la solita sequenza di balle e un giornalista prezioso lo congedano in pochi seco Partecipa alla discussione

“Parlami di te” Massimo Manni era un allevatore. Poi qualcosa si è spezzato. Oggi il Santuario Capra Libera Tutti ospita più di 600 animali scampati alla macellazione. #CheCiFaccioQui di Domenico Iannacone martedì 10 giugno su Rai3 alle 21.20 Partecipa alla discussione

