Domani arriva il bimbo palestinese Adam

Domani Milano accoglierà con speranza e solidarietà il piccolo Adam, il bambino palestinese sopravvissuto ai tragici bombardamenti di Gaza che hanno spezzato la sua famiglia. Arrivato con la madre, anche lei pediatra, Adam rappresenta un simbolo di resilienza e di pace in tempi di conflitto. La città si prepara a offrirgli le cure e l’affetto necessari per ricostruire un senso di speranza.

16.37 "Domani arriveranno tre aerei con dei palestinesi, tra cui il piccolo Adam". Lo ha riferito il ministro degli Esteri Adam è il bambino palestinese sopravvissuto a un bombardamento di Israele su Gaza che ha ucciso i suoi 9 fratellini e il papà.Arriverà domani a Milano e sarà curato al Niguarda. Ha fratture agli arti superiori e lesioni ai nervi. Con lui la mamma, che è una pediatra dell'ospedale di Gaza come il marito che è rimasto ucciso nel bombardamento. Adam è diventato un simbolo della tragedia che sta vivendo il popolo di Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il piccolo Adam sarà curato in Italia. Tajani: «Il popolo palestinese guarda al nostro Paese come luogo di speranza e salvezza» - La storia di Adam, il piccolo sopravvissuto, ci ricorda quanto sia cruciale il nostro ruolo in un contesto globale in cui l'umanità spesso sembra dimenticata.

#Adam in #Italia mercoledì, sarà curato al Niguarda di #Milano Il bambino palestinese, 11 anni, è l'unico dei dieci figli della dottoressa #Alaa_al_Najaar, sopravvissuto al bombardamento israeliano della loro casa Viaggerà con la madre, la zia e qu

Yahya 12 ANNI Rakan 10 Aib 9 Gibran 8 Ruslan 7 Rawal 5 Sadin 3 Luqman 2 Sidar 7 mesi Adam 11 anni, gravemente ferito. 9 bambini innocenti sterminati, mentre la loro mamma, la pediatra palestinese Alaa Al Najar, cercava di salvare altri bambini massac

