Domani alle 15.00 scatta il Click Giostra Day per la prenotazione dei biglietti della 147esima Giostra del Saracino

Domani alle 15.00 si apre ufficialmente il Click Giostra Day: l’occasione imperdibile per prenotare i biglietti della 147esima Giostra del Saracino di Arezzo! Non perdere questa opportunità esclusiva di assicurarti un posto alla grande festa medievale che si terrà sabato 21 giugno. Attraverso il semplice modulo online, potrai garantirti l'accesso e vivere un evento indimenticabile. Affrettati, i posti sono limitati!

Arezzo, 10 giugno 2025 – Si ricorda che domani, mercoledì 11 giugno, alle ore 15.00, sarà attivato il modulo di registrazione e prenotazione dei biglietti per la 147esima edizione della Giostra del Saracino in programma sabato 21 giugno alle 21.30. Questo è il link di accesso: https:form.jotform.com251543668426362 Attraverso il Click Giostra Day sarà possibile ottenere una prelazione sui biglietti da acquistare poi nella giornata di venerdì 13 giugno presso la biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” (piazza Libertà, 1). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domani alle 15.00 scatta il Click Giostra Day per la prenotazione dei biglietti della 147esima Giostra del Saracino

Saracino, la vendita dei biglietti con il “click giostra day” - Preparatevi a vivere un’emozione unica con la 147ª edizione della Giostra del Saracino, in programma il 21 giugno alle 21.

