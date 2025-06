Dolore immenso aveva tanti sogni Lo strazio della mamma di Gessica Vulpe Oggi funerale lutto e minuto di silenzio

Un dolore che spezza il cuore scuote Tolentino in questo giorno di lutto. Gessica, solo 14 anni, portava nel cuore tanti sogni e speranze. La perdita improvvisa ha lasciato una ferita profonda nella comunità, mentre tutti si uniscono in un minuto di silenzio per ricordare la giovane vita spezzata. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile, ma anche una forte testimonianza del prezioso valore di ogni attimo.

TOLENTINO «È un dolore immenso. Aveva solo 14 anni, tanti i sogni da realizzare». È distrutta Silvia, la mamma di Gessica Vulpe l?adolescente (avrebbe compiuto 15 anni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - «Dolore immenso, aveva tanti sogni». Lo strazio della mamma di Gessica Vulpe. Oggi funerale, lutto e minuto di silenzio

In questa notizia si parla di: Dolore Immenso Aveva Tanti

Addio a Dario Antonini, morto in uno schianto atroce: dolore immenso, lo conoscevano tutti - Il mondo delle due ruote piange Dario Antonini, un amato biker di 47 anni, tragicamente scomparso in uno schianto a Tor San Lorenzo.

Mohammed Al Sultan, il Cuore del Calcio a Gaza: Ucciso con il Fratellino in un Attacco Mohammed Al Sultan non si era arreso all’orrore. In mezzo alle macerie e al dolore, aveva scelto la via più coraggiosa: restare. Restare per i suoi piccoli allievi, per i loro so Partecipa alla discussione

Pagina o Risorsa non Raggiungibile!

☰ Zazoom Social News

Errore Imprevisto! Stiamo Cercando di migliorare i serizi! Risorsa non presente o momentaneamente non raggiungibile Forse siamo sotto attacco o hai commesso qualche Errore! Purtroppo la pagina web o la risorsa che stai cercando non è più presente o probabilmente è momentaneamente non raggiungibile : in questo caso c'é qualche Misterioso Problema Informatico. Abbiamo 1000 persone a lavoro, ma sono del tutto incompetenti e dovremo cambiarli! 100 Giorni di isolamento dovrebbero bastare, intanto Perdonali e Riprova a Ricaricare la pagina o cerca la risorsa che ti interessa.

⇧