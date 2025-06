Doc su Rai 1 le anticipazioni del 10 giugno | nuovi casi per Amy un bacio complica tutto

Stasera su Rai 1, preparatevi a vivere un emozionante tuffo nel mondo dei medici di Minneapolis con "Doc - USA 2025". Tra nuovi casi che metteranno alla prova Amy e un bacio che complicherà tutto, gli episodi promettono colpi di scena coinvolgenti e momenti di pura adrenalina. Non perdete l’appuntamento alle 21.30: cosa riserverà questa serata ai protagonisti del Westside Hospital? Scopriamolo insieme!

Nuovo appuntamento con i medici del Westside Hospital di Minneapolis, questa sera su Rai 1. Scopriamo cosa succederĂ nei due episodi di Doc, adattamento a stelle e strisce della serie con Luca Argentero. Nuovo appuntamento questa sera alle 21.30 su Rai 1 con un nuovo appuntamento di Doc-Usa 2025, la versione americana della serie con Luca Argentero. Mentre la dottoressa Amy riprende in mano la sua vita professionale e privata, arrivano nuovi pazienti al Westside Hospital di Minneapolis. Scopriamo cosa succederĂ negli episodi in onda questa sera. Anticipazioni episodi 10 giugno: nuovi casi per Amy Due gli episodi in onda stasera, rispettivamente il 7 e l'8 della stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it