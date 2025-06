Divieto di avvicinamento alla mamma del bimbo di 9 mesi in coma al Santobono | sospesa responsabilità genitoriale

Una drammatica svolta scuote la vicenda del bambino di 9 mesi ricoverato in coma al Santobono di Napoli. Il Tribunale per i Minorenni di Potenza ha temporaneamente sospeso la responsabilità genitoriale della madre, emettendo anche un divieto di avvicinamento ai figli. Questa decisione, presa nell’ambito di un provvedimento cautelare, solleva interrogativi e riflessioni sulla tutela dei minori e le responsabilità familiari, un tema che coinvolge tutta la comunità .

Provvedimento cautelare del Tribunale per i Minorenni di Potenza. Il Tribunale per i Minorenni di Potenza ha deciso di sospendere temporaneamente la responsabilità genitoriale della madre del bambino di 9 mesi di Vibonati, attualmente ricoverato in coma all'ospedale Santobono di Napoli a causa di gravi lesioni. Contestualmente, è stato imposto un divieto di avvicinamento sia nei confronti del piccolo sia del fratellino di 4 anni. La misura è stata adottata con l'obiettivo di proteggere entrambi i figli della donna. Condizioni critiche e dettagli delle lesioni. Il neonato era stato inizialmente ricoverato all'ospedale di Sapri e successivamente trasferito d'urgenza al Santobono.

