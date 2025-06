Distrutto a sprangate un ape car | Già fatta denuncia contro ignoti

Un atto di vandalismo brutale ha distrutto l’ape car di un giovane, causando dolore e rabbia in tutta la comunità. La denuncia è stata presentata contro ignoti, ma il padre del ragazzo spera che grazie all’aiuto di chiunque abbia informazioni, si possa presto far luce su questa bravata e restituire un senso di giustizia e speranza. La solidarietà può fare la differenza in questi momenti difficili.

Un atto vandalico. Brutale. Che il padre di un ragazzo ha denunciato sul profilo social chiedendo aiuto a chiunque possa avere elementi utili per risalire all’autore della bravata. "Nella notte tra il 7 e l’8 giugno in via Tolomei al Petriccio è stata vandalizzata l’ape di mio figlio. Oggetto comprato a seguito di tanti sacrifici", scrive il padre del giovane. Annunciando che è stata presentata una denuncia contro ignoti ma vorrebbe tanto informazioni utili a rintracciare l’autore. "Per fare ciò che hanno fatto sicuramente sono stati rumorosi. L’ape è stato preso a sprangate con un paletto di ferro trovato a fianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Distrutto a sprangate un ape car: "Già fatta denuncia contro ignoti"

