Dissesto idrogeologico 400mila euro per mettere in sicurezza il torrente Saponara

La regione Sicilia dà un deciso segnale di attenzione alla sicurezza e alla tutela del territorio, investendo 400 mila euro per il torrente Saponara. Questi fondi permetteranno di ripristinare un muro di circa 45 metri, un intervento fondamentale per prevenire rischi e affrontare il dissesto idrogeologico. Un passo concreto verso un ambiente più sicuro e resiliente per la comunità locale, che dimostra come l’unione tra istituzioni e territorio possa fare la differenza.

Ammonta a 400 mila euro la somma stanziata dalla Regione Siciliana per mettere in sicurezza il torrente Saponara, nel territorio del comune omonimo, nella provincia di Messina. Con questi fondi, infatti, l’Autorità di bacino della presidenza interverrà per ripristinare il muro, lungo circa 45. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Dissesto idrogeologico, 400mila euro per mettere in sicurezza il torrente Saponara

