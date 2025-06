disfatta italia mea culpa di spalletti ho allenato male ma eravamo logori

Dopo la sconfitta con la Moldavia, Mister Luciano Spalletti non si smentisce: ammette le proprie colpe e affronta con onestà il momento difficile. La sua presa di coscienza riflette la complessità di gestire una squadra logora, ma anche la volontà di andare avanti senza dimettersi. Un discorso che apre alla riflessione sulla responsabilità e sulle regole future per chi decide di abbandonare il campo.

Ha ribadito un concetto già espresso in questi giorni mister Luciano Spalletti. Lo ha fatto ieri sera dopo la mesta vittoria sulla Moldava: «Ho allenato male questa squadra ed è giusto che vada a casa. Ma non do le dimissioni». E ha aggiunto una considerazione che riprende il caso Acerbi che ha tenuto banco in questi giorni. «Spero che in futuro ci sia una regola che impedisca a chi rinuncia. 🔗 Leggi su Feedpress.me