Disagi sul Gargano cantieri aperti sulle strade che portano al mare | Operatori turistici penalizzati

Disagi e cantieri aperti lungo le strade del Gargano stanno penalizzando operatori turistici e visitatori, minando l’economia locale. La consigliera regionale Rosa Barone del Movimento 5 Stelle sottolinea l’urgenza di programmare i lavori in periodi meno turistici per garantire sicurezza senza danneggiare il settore turistico. È fondamentale trovare un equilibrio tra sviluppo infrastrutturale e tutela della stagione turistica, affinché il Gargano possa risplendere come merita.

"Il Gargano deve poter avere una strada sicura, ma i lavori andrebbero fatti in periodi meno turistici, senza incidere negativamente sull’economia del territorio". A parlare è la consigliera regionale del Movimento 5Stelle Rosa Barone, a margine dell'incontro avvenuto ieri mattina nella sede. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Disagi sul Gargano, cantieri aperti sulle strade che portano al mare: "Operatori turistici penalizzati"

