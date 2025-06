Disabili in pellegrinaggio da San Pio

In un gesto di fede e solidarietà, disabili provenienti da ogni parte si sono incontrati a San Giovanni Rotondo, sui luoghi di San Pio, per un pellegrinaggio che celebra l'inclusione e la speranza. Promosso dall'associazione "Gli amici di San Pio", questo viaggio spirituale rappresenta un faro di luce per chi vive con fragilità, incarnando lo spirito del giubileo della speranza voluto da Papa Francesco. Un cammino che unisce cuori e anime in un abbraccio di solidarietà e fede.

Sui luoghi di San Pio per un cammino di fede e inclusione. A San Giovanni Rotondo (Foggia) si è riunito il mondo della disabilità, richiamato dall'associazione "Gli amici di San Pio", che supporta anche i famigliari di chi vive la fragilità del corpo in tutte le sue forme. Il pellegrinaggio si inserisce nello spirito del giubileo della speranza voluto da papa Francesco.

