La dirigenza della Juventus si appresta a definire il futuro con grande attenzione, annunciando le tempistiche per il tanto atteso riassetto societario. Damien Comolli, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione come nuovo DG, ha precisato che la scelta del nuovo direttore sportivo non sarà imminente, escludendo Riccardo Pecini. Ma quando arriveranno i due nuovi direttori? Ecco cosa bisogna aspettarsi nelle prossime settimane.

Dirigenza Juve, Comolli predica calma per la scelta del nuovo direttore sportivo: il suo annuncio evidenzia queste tempistiche. Il nuovo direttore sportivo della Juve non sarà Riccardo Pecini. Tuttavia, la sensazione è che la scelta non si propriamente imminente. Una conferma in tal senso è arrivata attraverso le parole di Damien Comolli nel corso della conferenza stampa di presentazione come DG bianconero. QUANDO ARRIVA IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO – « Come ho detto prima, quei due ruoli sono di alto profilo, c’è un processo che dobbiamo portare avanti. Se lo troveremo settimana prossima sarà settimana prossima, se sarà a settembre arriverà a settembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dirigenza Juve: quando arrivano i due nuovi direttori? Comolli fa questo annuncio, svelate le tempistiche per il riassetto bianconero

