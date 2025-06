Dirigenti scolastici mutamento degli incarichi dirigenziali | precedenza a chi è stato spostato dal dimensionamento piattaforma aperta fino al 16 giugno e punteggi definiti prima delle domande del 1° luglio

Il mondo della scuola si sta rimodellando, con nuove regole e priorità per i dirigenti scolastici in seguito alle recenti decisioni sul dimensionamento. Dopo un intenso confronto tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali, si delineano importanti novità sulla mobilità e l’incarico dirigenziale, soprattutto per chi ha subito spostamenti e modifiche nelle precedenti assegnazioni. Scopriamo come queste novità influenzeranno il futuro della leadership educativa...

Si è concluso il confronto tra Amministrazione e organizzazioni sindacali sul mutamento degli incarichi dirigenziali. L'incontro ha portato alla definizione di una bozza di circolare che introduce importanti novità per la mobilità dei dirigenti scolastici, con particolare attenzione a chi ha subito le conseguenze del dimensionamento della rete scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Dirigenti Scolastici Mutamento Incarichi

Concorso Dirigenti Scolastici 2023: pubblicate le graduatorie di merito [In aggiornamento] - Il concorso dirigenti scolastici 2023 entra nel vivo con la pubblicazione delle graduatorie di merito aggiornate.

Su questo argomento da altre fonti

Dirigenti scolastici, mutamento degli incarichi dirigenziali: precedenza a chi è stato spostato dal dimensionamento, piattaforma aperta fino al 16 giugno e punteggi definiti prima delle domande del 1° luglio; Concluso il confronto fra sindacati e Ministero sul mutamento degli incarichi dirigenziali; Operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti scolastici: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2024 – Provvedimento D.G. USR Sicilia prot. n. 354 del 12.07.2024 ed annessi allegati A-B-C.

ADM: ecco i criteri per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali - Individuati i criteri per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, di livello generale e non generale, di ADM.

Nuovi incarichi per 8 dirigenti scolastici dal 1° settembre - Il sovrintendente Gullotta: «La rotazione una strategia per rafforzare il sistema» ...

Dirigenti scolastici, mutamento degli incarichi dirigenziali e mobilità interregionale. Nota integrazione Ministero [PDF] - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rilasciato indicazioni riguardanti i criteri e le modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico ...