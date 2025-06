Diretto da Gennaro Nunziante e campione di incassi al cinema racconta le vessazioni di un figlio senza cuore a danno dei suoi genitori

Diretto dal pluripremiato Gennaro Nunziante, "Io sono la fine del mondo" su Netflix esplora le inquietudini di un figlio crudele nei confronti dei suoi genitori. Un film che, più che una commedia, si addentra in territori disturbanti, offrendo sorrisi rari e riflessioni profonde. Con Angelo Duro protagonista, il film sfida le aspettative, cavalcando gli stereotipi del politicamente corretto, lasciando lo spettatore a riflettere sull'oscurità nascosta dietro le apparenze.

D efinire Io sono la fine del mondo come un'opera comica sarebbe improprio. Il film, disponibile da oggi su Netflix, offre più inquietudine che spensieratezza, e sorrisi con il contagocce. Nonostante vanti alla regia uno specialista della commedia italiana contemporanea come Gennaro Nunziante e la presenza nel ruolo di protagonista di Angelo Duro, amatissimo dai giovani, il racconto è costruito cavalcando a casaccio gli stilemi del politicamente scorretto. E non riesce a essere né sovversivo né caustico né irriverente.

