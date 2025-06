DIRETTA | Calciomercato tutte le notizie di martedì 10 giugno LIVE

Benvenuti alla nostra diretta calciomercato di martedì 10 giugno, un giorno cruciale per le trattative delle grandi squadre italiane come Inter, Juventus, Napoli, Milan e Roma. Con aggiornamenti in tempo reale, rumors esclusivi e dettagli sulle operazioni in corso, vi accompagneremo passo dopo passo nel cuore delle ultime novità. Restate sintonizzati, perché questa finestra di trasferimenti promette sorprese e colpi di scena che potrebbero rivoluzionare il vostro campionato preferito. E tutto questo solo su Calciomercato.it!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Anche oggi, giornata importante per le news di calciomercato, con trattative e operazioni in corso e le varie squadre che provano a finalizzare o impostare affari a conclusione di questa prima finestra di trasferimenti, che sarà aperta fino a oggi, martedì 10 giugno. Ma naturalmente, siamo solo all'inizio. Rafael Leao (LaPresse) – Calciomercato.it Su Calciomercato.it, vi terremo aggiornati come sempre minuto per minuto con tutte le ultime novità in Serie A e nel calcio internazionale. L' Inter ha ufficializzato l'arrivo in panchina di Chivu: lunedì primo allenamento per il tecnico rumeno, che farà il suo esordio nel Mondiale per Club alla guida dei nerazzurri.

La Lazio respinge un'offerta di 30 milioni da parte dell'Al-Hilal per Nuno Tavares! https://lazionews.eu/notizie/tavares-juventus-arabia-calciomercato-lazio-aggiornamenti-8-giugno/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #NunoTavares #calciomercato #Al Partecipa alla discussione

Il Genoa mette nero su bianco il rinnovo di Vieira e dà un segnale per la prossima stagione e il futuro del club. Ripartiamo da questa news per ripercorrere, nel corso della puntata, anche le ultime notizie tra domenica e lunedì. Buoncalcioatutti! Partecipa alla discussione

