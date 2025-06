Diouf | dalla parrocchia alla finale scudetto con la Pallacanestro Reggiana

Da un’umile parrocchia alla conquista di una finale scudetto, il percorso di Diouf con la Pallacanestro Reggiana è un esempio di determinazione e crescita. Dal timido esordio nel settembre 2021 alle sfide contro Tortona, fino a diventare protagonista assoluto, la sua evoluzione ha sorpreso tutti. Ora, nel giugno 2025, si profila all’orizzonte il sogno più grande: alzare il trofeo. Il suo viaggio è la testimonianza che, con cuore e impegno, nulla è impossibile.

Settembre 2021, la Unahotels perde (male) un’amichevole con Tortona. Hopkins, il lungo titolare, vaga per il campo e Diouf appare ancora acerbo. Coach Caja si presenta davanti ai taccuini e manda un messaggio alla società per avere rinforzi e svegliare i suoi: "Sia chiaro: se pensiamo di salvarci con Diouf. Stiamo freschi". Giugno 2025: Diouf è in finale scudetto per la prima volta in carriera dopo aver giocato una serie con Milano da califfo del parquet. Il centro italo-senegalese classe 2001, cresciuto tra Sant’Ilario e la Pallacanestro Reggiana, chiude a 10,5 punti e 3,5 rimbalzi di media con un irreale 64% da 2 davanti ai campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diouf: dalla parrocchia alla finale scudetto con la Pallacanestro Reggiana

Approfondimenti da altre fonti

Diouf: dalla parrocchia alla finale scudetto con la Pallacanestro Reggiana; Virtus Bologna: Momo Diouf sulla finale con Brescia, la sfida con Bilan e le chiavi contro Milano; La Virtus è in finale scudetto! Non c’è più il fattore Forum per l’Olimpia (78-84).

Diouf: dalla parrocchia alla finale scudetto con la Pallacanestro Reggiana - Diouf racconta il suo percorso verso la finale scudetto con la Pallacanestro Reggiana, tra sacrifici e crescita personale.

Virtus Bologna: Momo Diouf sulla finale con Brescia, la sfida con Bilan e le chiavi contro Milano - Si parte ovviamente dal raggiungimento delle finali Scudetto dopo aver battuto Milano in semifinale.

Per la Germani finale scudetto contro la Virtus Bologna - Con Brescia gli emiliani sono avvantaggiati dal fattore campo: si comincia alle 20,30 di giovedì 12 giugno alla Segafredo A ...