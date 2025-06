Dignità dei minori nell’era dell’IA | il ruolo insostituibile della famiglia e delle istituzioni contro bullismo online e mercificazione dell’infanzia

Nell’era dell’intelligenza artificiale, la dignità dei minori rischia di dissolversi tra algoritmi invisibili e mercificazione digitale. Le favole si trasformano in schemi predeterminati, mentre la famiglia e le istituzioni devono essere fari di protezione e orientamento. È fondamentale riscoprire il ruolo insostituibile di questi pilastri per salvaguardare l’infanzia da bullismo online e manipolazioni. Solo così possiamo garantire un futuro più etico e sicuro per i nostri giovani.

Non sono più le favole della buonanotte a popolare l'immaginario dei bambini, ma algoritmi invisibili che decidono cosa vedere, cosa desiderare, cosa sognare.

