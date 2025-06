Differenziata porta a porta a San Lorenzo si parte il 20 giugno | restano in attesa 7 quartieri

A San Lorenzo, l’attesa sta per finire: il 20 giugno 2025 partirà ufficialmente la raccolta differenziata porta a porta, un passo importante nel progetto "Palermo Green 2030". Dopo i successi in altri quartieri, questa iniziativa di Rap e Comune amplia i suoi orizzonti, portando un impegno concreto verso una città più sostenibile. Restano ancora sette zone da coinvolgere, ma ogni passo avvicina Palermo a un futuro più verde e responsabile.

A lenti e piccoli passi la Rap e il Comune allargano a un'altra zona della città la raccolta differenziata porta a porta. Questa volta tocca a San Lorenzo dove il servizio prenderà il via a partire da venerdì 20 giugno 2025, nell'ambito di "Palermo Green 2030", finanziato con circa 38 milioni di.

Raggiunto il 57% della raccolta differenziata, Orta: "È l'effetto del porta a porta" - La raccolta differenziata a Orta ha raggiunto il 57%, grazie all'efficace sistema del porta a porta. Questo risultato contribuisce a Pescara nel rispettare i parametri per ottenere la bandiera blu.

