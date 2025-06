Dieci anni in movimento per Sanus Vitae

Da dieci anni, San Mauro Pascoli si anima con "Sanus Vitae", un evento che celebra sport, movimento e socialità. Per il 2025, il festival si rinnova con un look ancora più dinamico e coinvolgente, introducendo il nuovo programma "Active". Frutto di una collaborazione virtuosa con Around Sport, Technogym e Wellness Foundation, questa iniziativa mira a promuovere stili di vita sani, coinvolgendo tutta la comunità in un percorso di benessere e vitalità.

A San Mauro Pascoli dieci anni di sport, movimento e socialità: "San Mauro Sanus Vitae" taglia un traguardo importante e lo fa con una nuova veste, ancora più dinamica e coinvolgente. L'edizione 2025 porta con sé tante novità: prima fra tutte la nascita del nuovo programma "Active", realizzato grazie alla collaborazione con Around Sport, Technogym e Wellness Foundation. Una sinergia virtuosa che punta a promuovere sani stili di vita, coinvolgere le persone di tutte le età e sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dell'attività fisica come abitudine quotidiana e accessibile. Oggi, presso il Parco Giovagnoli, si terrà l'open day ufficiale dell'edizione 2025, un pomeriggio all'insegna dello sport gratuito e della scoperta delle attività che accompagneranno la stagione estiva.

