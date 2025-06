Dieci anni di Belcanto Grandi ospiti e 60 eventi | Un’occasione unica

Celebrando dieci anni di eccellenza, il Festival Virtuoso & Belcanto di Lucca si prepara a un’edizione storica, con 60 eventi tra grandi ospiti e talenti emergenti. Dal 21 luglio al 3 agosto, la città si trasformerà in un palcoscenico magico, tra i luoghi più suggestivi del centro storico e oltre. Un programma ricco e innovativo che promette emozioni indimenticabili: ecco perché questa edizione sarà davvero imperdibile.

LUCCA Giovani talenti e artisti di fama internazionale, corsi di alta formazione e concerti. Prosegue con un programma sempre più ricco e innovativo la decima edizione del Festival Virtuoso & Belcanto che, quest’anno, andrà in scena dal 21 luglio al 3 agosto coinvolgendo i luoghi più suggestivi del centro storico di Lucca e oltre. Un programma da record quello del 2025, presentato in anteprima ieri dall’assessore Pisano e dal direttore artistico Riccardo Cecchetti: sono infatti previsti oltre 60 eventi pubblici, tra concerti, conferenze, performance inedite e momenti di celebrazione. Si partirà con il concerto del pianista Paul Ji, artista in residence, che proporrà brani di Mozart, Beethoven, Schubert e Chopin. 🔗 Leggi su Lanazione.it