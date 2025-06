Dichiarazione dei redditi dove va il 2 per mille se non si sceglie?

Quando si compila la dichiarazione dei redditi, è importante ricordare che il 2 per mille dell’Irpef non viene assegnato automaticamente se non si indica alcuna destinazione. In assenza di una preferenza esplicita, questa quota rimane nello Stato, contribuendo comunque al bilancio pubblico senza essere destinata a enti o organizzazioni specifiche. Quindi, se non si decide di destinare il 2 per mille, i fondi verranno redistribuiti secondo le priorità dello Stato.

Quando si compila la dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell'Irpef a favore di uno Stato, una confessione religiosa o un ente senza scopo di lucro. Ma cosa succede se non si esprime alcuna preferenza? In assenza di una scelta esplicita, la quota del 2 per mille non viene attribuita automaticamente a nessun beneficiario. A differenza dell'8 per mille, che in caso di mancata indicazione viene ripartito tra lo Stato e le confessioni religiose in base alle scelte degli altri contribuenti, il 2 per mille rimane indisponibile e va ad incrementare le entrate generali dello Stato.

