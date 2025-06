Di Marzio | perde quota Pioli in Nazionale Sportmediaset scrive di un possibile Mancini-bis

Il futuro della panchina azzurra si fa incerto: dopo l’ipotesi Pioli, che sembrava il candidato principale, le ultime voci di Gianluca Di Marzio su SportMediaset suggeriscono un possibile ritorno di Roberto Mancini, evocando un "Mancini bis". La strategia del calcio italiano potrebbe essere pronta a sorprendere ancora, con un possibile cambio di rotta che riaccenderebbe l’entusiasmo dei tifosi e ridisegnerebbe la scena sportiva nazionale.

Stefano Pioli era il favorito a prendere la panchina della Nazionale italiana, dopo l’esonero di Luciano Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri. Ma se dovesse respingere anche lui le avances di Gravina, allora potrebbe esserci un ritorno di Roberto Mancini. Gianluca Di Marzio ha infatti scritto su X: Azzurri, perde quota il nome di Stefano Pioli. #Nazionale @Azzurri, perde quota il nome di Stefano #Pioli — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 10, 2025 Il ritorno di Mancini l’alternativa a Pioli in Nazionale. Sportmediaset scrive di un possibile ritorno di Mancini in panchina: Se l’ex allenatore rossonero dovesse decidere di restare all’Al Nassr e rispettare il contratto, l’alternativa sarebbe sempre quella che porta a Roberto Mancini, nonostante i rapporti con Gravina non siano idilliaci dopo il suo addio alla Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Di Marzio: perde quota Pioli in Nazionale. Sportmediaset scrive di un possibile Mancini-bis

Nazionale: Ranierì forse, Pioli piano B a rischio - Mentre l'attenzione generale sembra rivolgersi altrove, il futuro della Nazionale italiana si fa sempre più incerto.

