Di Gregorio Juve verso l’addio? C’è un solo scenario che può portare lontano da Torino il portiere Premier avvisata | ultime

Il futuro di Di Gregorio alla Juventus è in bilico e i club di Premier League sono pronti a intervenire. Dopo una stagione promettente, il portiere potrebbe lasciare Torino, ma solo uno scenario può convincere la Juve a cederlo. Le ultime indiscrezioni di Tuttosport fanno luce sul suo possibile addio: scopriamo insieme quali potrebbero essere le prossime mosse del mercato e cosa riserva il futuro per il talento bianconero.

Di Gregorio Juve verso l’addio? C’è un solo scenario che può portare lontano da Torino il portiere, i club di Premier League sono avvisati: le ultime. In questi ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Di Gregorio, con il portiere che nonostante una buonissima prima stagione alla Juve non sarebbe sicuro al 100% di continuare in bianconero. Tuttosport ha fatto il punto sul suo futuro, svelando come il portiere potrebbe essere messo sul mercato (la Premier League è sempre in agguato) nel caso in cui si verificassero degli incastri invitanti di mercato, come la possibilità di arrivare a Donnarumma del PSG ad esempio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve verso l’addio? C’è un solo scenario che può portare lontano da Torino il portiere, Premier avvisata: ultime

