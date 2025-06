Di Gennaro | Chivu non era nemmeno la seconda scelta dell’Inter ma sono curioso Ecco cosa mi aspetto dal Mondiale per Club

L'Inter ha deciso di affidare la panchina a Cristian Chivu, ma secondo Antonio Di Gennaro, questa non è stata una scelta immediata. La strategia tattica sta già dando segnali interessanti, con l'inserimento di giovani promettenti come Bonny e Leoni. Ma cosa ci aspetta davvero dal prossimo mondiale per club? Scopriamolo insieme, tra aspettative, sfide e nuovi protagonisti.

Le parole di Antonio Di Gennaro, ex calciatore, sulla scelta dell’Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu. Tutti i dettagli. Antonio Di Gennaro ha analizzato a TuttoMercatoWeb la scelta dell’ Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu dopo l’addio di Simone Inzaghi. CHIVU INTER – « Ha cambiato a livello tattico, se porta Bonny e Leoni porta due giovani interessanti. Detto questo non era la prima o seconda scelta ma il calcio è fatto di queste cose. Conosce l’ambiente Inter, ma anche a Parma non era facile lavorare e ha salvato la squadra. Comunque non va sottovalutato l’aspetto economico e anche la sua voglia, sempre supportato dalla società ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Di Gennaro: «Chivu non era nemmeno la seconda scelta dell’Inter, ma sono curioso. Ecco cosa mi aspetto dal Mondiale per Club»

