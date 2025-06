Deve scontare 5 anni e mezzo per rapina aggravata e lesioni personali 37enne rintracciata e arrestata dai carabinieri

Una notizia che scuote la comunità: una donna di 37 anni di San Severino Marche, ormai residente a Jesi, è stata rintracciata e arrestata dai carabinieri per scontare una pena di 5 anni e mezzo per rapina aggravata e lesioni personali. Questa vicenda dimostra come la giustizia non si ferma, assicurando che i responsabili di gravi reati vengano chiamati a rendere conto delle proprie azioni.

JESI – I carabinieri della Stazione di Jesi hanno dato esecuzione ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata a carico di una 37enne originaria di San Severino Marche ma residente da tempo a Jesi. A suo carico una condanna.

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio e dei genitori | Il 37enne "tranquillo e non preoccupato", la madre in lacrime - A Garlasco, il 37enne Andrea Sempio e i suoi genitori sono stati sorpresi da un blitz dei carabinieri, che stanno analizzando telefoni e pc.

