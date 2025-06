Design specifiche e fotocamere di Huawei Pura 80 Pro e Pro+ a poche ore dal lancio

A poche ore dal grande debutto, l’attesa cresce per i nuovi Huawei Pura 80 Pro e Pro+, pronti a rivoluzionare il mondo degli smartphone. Design innovativo, specifiche all’avanguardia e fotocamere sorprendenti sono solo alcune delle caratteristiche che promettono di stupire gli appassionati. Scopriamo insieme le anticipazioni più recenti e cosa ci riserva questa entusiasmante novità tecnologica. Resta con noi per essere sempre aggiornato sui dettagli esclusivi di questa attesissima presentazione.

A poche ore dalla presentazione ufficiale dell'intera serie, scopriamo le ultime anticipazioni sui nuovi Huawei Pura 80 Pro e Pura 80 Pro+. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Design, specifiche e fotocamere di Huawei Pura 80 Pro e Pro+ a poche ore dal lancio

In questa notizia si parla di: pura - huawei - poche - design

Huawei Pura 80 si svela nei primi dettagli - Il nuovo Huawei Pura 80 sta per rivoluzionare il mercato degli smartphone! Svelato accidentalmente dal CEO, questo top di gamma promette innovazioni sorprendenti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Huawei svela il design del Pura 80 Pro+: un ritorno al passato; Huawei Pura 80 si svela nei primi dettagli; Huawei Pura X rivoluziona il design dei pieghevoli con un formato innovativo.

Huawei svela il design del Pura 80 Pro+: un ritorno al passato - Come prevedibile, le novità approderanno dapprima sul mercato cinese, dove sono già aperti i preordini almeno per i modelli ...

Huawei Pura 80 Pro+ si mostra per la prima volta, tinto di rosso: è elegantissimo - La prima immagine di Huawei Pura 80 Pro+ svela un design in linea con quello della serie Pura 70: la cover posteriore ospita un modulo fotografico triangolare (con angoli arrotondati), un look ...

Huawei Pura 80 Pro+ si mostra con una fotocamera enorme nella prima immagine promozionale ufficiale - La serie Pura 80 è pronta a debuttare la prossima settimana con interessanti aggiornamenti nel reparto fotocamera.