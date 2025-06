desenzano sul garda ragazzo di 21 anni arrestato per la truffa dello specchietto

A Desenzano sul Garda, un giovane di soli 21 anni ha rischiato grosso: arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato locale, è stato colto sul fatto mentre tentava di truffare un automobilista anziano con la classica manovra dello specchietto. La vicenda mette in luce i rischi di queste truffe e l'importanza della vigilanza. La sua cattura dimostra che nessuno può sfuggire alla legge...

Un 21enne è finito nei guai ed è stato arrestato in flagranza di reato dagli uomini del Commissariato di Polizia di Desenzano del Garda. Il giovane è finito in manette dopo essere stato sorpreso mentre cercava di ingannare un automobilista anziano con la classica truffa dello specchietto. Durante un controllo di routine in via Marconi, una volante ha notato un’auto con lo specchietto sinistro danneggiato, il cui conducente, il 21enne italiano, era in sosta e stava guardando gli automobilisti in transito. Poco dopo gli agenti lo hanno visto simulare un incidente: al passaggio di un’auto guidata da un anziano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it