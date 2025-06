Derubato a bordo di un taxi da un ladro grazie al finestrino aperto

Un episodio di rapina che si è concluso in modo rapido ed efficace grazie alla prontezza delle forze dell'ordine. Un 26enne algerino, approfittando di un momento di distrazione e del finestrino aperto, ha tentato di sottrarre il borsello a un passeggero di un taxi. Tuttavia, la sua azione non è passata inosservata: pochi istanti dopo, è stato catturato dalla polizia locale e messo in manette, dimostrando ancora una volta che la sicurezza può fare la differenza.

Ha approfittato del finestrino abbassato e di un momento di distrazione, così ha rubato il borsello al passeggero di un taxi. Non è andato molto lontano perché è stato notato dalla polizia locale e per lui sono scattate le manette. Un 26enne algerino è stato arrestato con l’accusa di furto dai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Derubato a bordo di un taxi da un ladro (grazie al finestrino aperto)

