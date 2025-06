Denza lancia Z9GT | la Gran Turismo di Byd alla conquista dell’Europa

Denza lancia la Z9GT, la raffinata gran turismo di BYD pronta a conquistare l’Europa. Nonostante l’attesa di qualche mese, prevista per novembre 2025, il pubblico europeo ha già avuto un assaggio di questa vettura, che ha suscitato grande interesse e entusiasmo. Presentata durante l’ultima Design Week di Milano, la Z9GT promette di rivoluzionare il segmento delle auto di lusso, portando innovazione e stile sulle strade del Continente.

Per assaporarla del tutto bisognerà aspettare ancora qualche mese – se niente cambierà, novembre 2025 – ma intanto si è già mostrata al pubblico europeo destando ottime impressioni e tanta curiosità. Denza, il brand premium nato in seguito a una joint venture tra Byd e Mercedez-Benz (e ora controllato solo dal colosso cinese), ha scelto l'ultima Design Week di Milano per raccontare il suo gioiellino, ormai pronto a sbarcare nei mercati del Vecchio Continente. I riflettori sono puntati sulla Z9GT, una shooting brake che unisce potenza, raffinatezza nelle forme, lusso e tecnologia. Parliamo di un' elegante station wagon sviluppata da Byd per fare breccia nei mercati globali e già lanciata in Cina.