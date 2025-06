Denuncia il marito prima di morire le violenze per 50 anni e le preghiere delle due figlie ascoltate tardi | i giudici lo assolvono

In un gesto di coraggio e speranza, una donna di 80 anni ha finalmente denunciato decenni di violenze subito dal marito, prima di affrontare il suo ultimo viaggio. Le sue parole, ascoltate troppo tardi dalle autorità , hanno aperto un varco sulla sofferenza silenziosa di una vita intera. Nonostante le testimonianze delle figlie e il peso delle prove, i giudici l’hanno assolta. La sua storia ci invita a riflettere sull’importanza di ascoltare e intervenire tempestivamente.

Prima di morire, una donna di 80 anni ha trovato il coraggio di rivelare le violenze subite dal marito per circa 50 anni. L’anziana era stata ricoverata in ospedale a Torino nell’estate 2023 per un tumore in fase terminale. Ai medici che l’assistevano, racconta Repubblica, l’anziana aveva implorato: «Non fatemi morire a casa». Con la voce fiaccata dalla malattia, la donna aveva raccontato ai medici gli abusi subiti quasi per tutta la vita: «Mio marito mi maltratta da quando ci siamo sposati, non voglio tornare a casa, lasciatemi morire qui». Perché la donna ha denunciato il marito ai medici. Quella testimonianza raccolta dai medici è stata segnalata alle forze dell’ordine e al centro antiviolenza Demetra, aveva dato vita a un’indagine complessa e delicata. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: morire - anni - marito - prima

"Dopo 5 anni" si continua a morire nella più anormale normalità : la più grande strage della modernità ci travolge e non ci facciamo più domande né caso - Dopo cinque anni, la strage silenziosa della più anormale normalità continua, senza che ci chiediamo quante siano le vittime.

In fin di vita, in ospedale con un tumore terminale, aveva rivelato 50 anni di violenze subite in casa dal marito. “Non fatemi morire a casa”, aveva detto la signora, ormai ottantenne, sfiorando la mano dei medici che l'avevano in cura nell’estate 2023. Era riuscit Partecipa alla discussione

"Sono un papà . Prima di tutto. E ogni giorno mi porto dentro domande che fanno male. Come si cresce un figlio, una figlia, in un mondo dove una ragazza di 14 anni, Martina, può morire per mano di chi diceva di amarla? Lei aveva 14 anni. Lui quasi 19. E io n Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maltrattata per 50 anni, parla poco prima di morire: il marito prosciolto, reato in prescizione; Denuncia il marito prima di morire, le violenze per 50 anni e le preghiere delle due figlie ascoltate tardi: i giudici lo assolvono; Prima di morire, confidò ai medici di essere stata picchiata per anni: marito 81enne assolto.

Maltrattata per 50 anni, parla poco prima di morire: il marito prosciolto, reato in prescizione - Accade a Torino: sul letto di morte, una donna rivela 50 anni di abusi subiti dal marito.

Prima di morire, confidò ai medici di essere stata picchiata per anni: marito 81enne assolto - Un uomo di 81 anni è stato processato a Torino perché l'anziana moglie, poco prima di morire in ospedale per un tumore al pancreas, confidò ai medici di essere stata maltrattata e picchiata per ...