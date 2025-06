Denuncia comunicazione di infortunio INAIL | aggiornato il servizio online Guida pratica

Dal 23 maggio 2025, il processo di denuncia di infortunio INAIL si arricchisce di una novità fondamentale: un nuovo campo obbligatorio per comunicare l’attività svolta in cantiere. Questa modifica non solo agevola la gestione delle pratiche di sicurezza, ma anche la corretta assegnazione della patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili. Scopri come questa innovazione semplifica la tua procedura quotidiana e garantisce maggiore tutela sul lavoro.

A partire dal 23 maggio 2025 i datori di lavoro obbligati a inviare all’INAIL la denuncia o comunicazione di infortunio trovano un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere. Il campo “ Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile) ” è utile anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, a norma del Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 (convertito in Legge 29 aprile 2024, numero 56). Tutte le novità e istruzioni. Se vuoi ricevere altri aggiornamenti in tema di welfare e sussidi, puoi iscriverti al canale Telegram di LeggiOggi. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL: aggiornato il servizio online. Guida pratica

