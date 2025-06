Denuncia comunicazione di infortunio INAIL | aggiornato il servizio online Guida pratica

Dal 23 maggio 2025, la comunicazione di infortunio all'INAIL si arricchisce di un nuovo campo obbligatorio: "Attività svolta in cantiere". Questa novità migliora la gestione delle emergenze e la sicurezza nei cantieri, facilitando anche il rispetto delle norme sulla patente a crediti. Per i datori di lavoro, aggiornarsi su questa modifica è essenziale per assicurare conformità e tutela dei lavoratori. Scopri come completare correttamente la denuncia con la nostra guida pratica aggiornata.

A partire dal 23 maggio 2025 i datori di lavoro obbligati a inviare all’INAIL la denuncia o comunicazione di infortunio trovano un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere. Il campo “ Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile) ” è utile anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, a norma del Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 (convertito in Legge 29 aprile 2024, numero 56). Tutte le novità e istruzioni. Se vuoi ricevere altri aggiornamenti in tema di welfare e sussidi, puoi iscriverti al canale Telegram di LeggiOggi. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL: aggiornato il servizio online. Guida pratica

In questa notizia si parla di: denuncia - comunicazione - infortunio - inail

Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL: aggiornato il servizio online. Guida pratica - Dal 23 maggio 2025, il processo di denuncia di infortunio INAIL si arricchisce di una novità fondamentale: un nuovo campo obbligatorio per comunicare l’attività svolta in cantiere.

Online i dati Inail relativi alle denunce di infortunio e di malattie professionali inviate all'Istituto al 30 aprile 2025 Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno diminuiscono gli infortuni (-1,7%) ma crescono i decessi (+1,5%). In calo le denunce per gli eventi in Vai su Facebook

Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL: aggiornato il servizio online. Guida pratica; Comunicazione e Denuncia di infortunio: nuova versione dal 16.05; Inail aggiorna Comunicazione di Infortunio: novità dal 23 maggio 2025.

Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL: aggiornato il servizio online. Guida pratica - A partire dal 23 maggio 2025 ci sono alcune novità per i datori di lavoro che compilano i modelli di denuncia/comunicazione di infortunio. Si legge su leggioggi.it

Comunicazione e denuncia infortunio Inail, aggiornati gli applicativi: cosa cambia - Gli applicativi per la comunicazione e la denuncia di infortunio Inail si rinnovano con aggiornamenti importanti. tag24.it scrive