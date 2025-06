Denisa uccisa scoperta da brividi sul killer | cosa ha fatto subito

L’omicidio di Maria Denisa Paun, escort romena di 30 anni, scuote l’opinione pubblica: subito dopo il delitto, il killer ha compiuto azioni che hanno fatto rabbrividire gli investigatori, alimentando suspence e inquietudine. Vasile Frumuzache, il principale sospettato, ha confessato, ma le sue mosse successive al crimine indicano un possibile coinvolgimento di altri complici. La verità sembra ancora sfuggente, lasciando tutti con il fiato sospeso.

dopo – L'omicidio di Maria Denisa Paun, una escort romena di 30 anni, continua a rivelare dettagli agghiaccianti. Il principale accusato, Vasile Frumuzache, ha confessato il delitto, ma gli investigatori nutrono dubbi sulla sua solitaria responsabilità. Le sue azioni precise e calcolate dopo il crimine suggeriscono una possibile collaborazione con altre persone. Omicidio di Maria Denisa Paun: gli inquietanti dettagli e possibili collegamenti con altri casi. Secondo l' ordinanza di convalida del fermo emessa dal giudice Francesca Del Vecchio, il comportamento di Frumuzache è apparso "lucido e organizzato".

