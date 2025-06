Denatalità tra le priorità l’aiuto della famiglia di origine

In un’Italia sempre più invecchiata e con tassi di natalità in calo, il ruolo della famiglia di origine diventa fondamentale. Supportare le giovani coppie e incentivare la ripresa demografica sono sfide cruciali per il futuro del nostro Paese. Solo attraverso politiche mirate e un sostegno concreto alle famiglie possiamo sperare di invertire questa tendenza. La strada verso un’Italia più giovane e vitale passa anche dal rafforzamento dei legami familiari.

La crisi demografica si fa sempre più evidente: le giovani generazioni si distanziano dalla prospettiva di avere figli e l’Italia diventa sempre più anziana. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Denatalità, tra le priorità l’aiuto della famiglia di origine

